Роспотребнадзор не установил превышения допустимых концентраций хлора в Кирово-Чепецке после выброса

После утреннего выброса хлора в городе Кирово-Чепецк сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место произошедшего и отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание хлора и хлористого водорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
После анализа проб, собранных на территории жилой застройки города в четырех точках, было установлено, что «превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ нет». В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Кировской области следит за состоянием атмосферного воздуха в городе.
Ранее ученные из Университета Восточной Англии в результате своих исследований пришли к выводу, что загрязнение воздуха может вызвать у детей в возрасте до двух лет когнитивные нарушения, пишет «Ридус».