Республиканцы приняли законопроект о повышении потолка госдолга США

Вашингтон, 27 апреля. Палата представителей Конгресса США приняла республиканский законопроект об увеличении потолка государственного долга. Соответствующее постановление было одобрено 217 голосами.
Проект билля был представлен на прошлой неделе спикером нижней палаты конгресса Кевином Маккарти. Документ предусматривает увеличение предела заимствований на 1,5 триллиона долларов до 31 марта 2024 года.
По словам конгрессменов, данный законопроект поможет сэкономить 4,8 триллиона долларов американских налогоплательщиков, поскольку предусматривает ответственный подход к государственным расходам.
После одобрения законопроекта Палатой представителей он будет направлен на утверждение в сенат, и здесь его дальнейшую судьбу станут решать члены Демократической партии, которые сохранили большинство мест в верхней палате парламента. Однако с высокой долей вероятности республиканский законопроект будет отклонен, поскольку он предусматривает значительное сокращение бюджетных расходов по ряду чувствительных для демократов статей.
В целом республиканцы не питали особых иллюзий по поводу судьбы законопроекта. Основной целью его принятия была «передача мяча» на демократическое поле: оппоненты неоднократно обвиняли республиканцев в нежелании работать над вопросом госдолга и неуступчивости, которая грозит довести США до дефолта. Теперь же стороны рискуют поменяться местами: если демократы «зарубят» законопроект в сенате, республиканцы смогут заявить, что сделали все возможное для недопущения финансовой катастрофы, и в случае дефолта возложат всю ответственность на Джо Байдена и его однопартийцев.
Кевин Маккарти уже поспешил заявить, что республиканцы сделали свою работу и теперь очередь за президентом Байденом.
Если же документ пройдет голосование в верхней палате конгресса, то демократы будут вынуждены отказаться от выполнения значительной части своих предвыборных обещаний, что также будет на руку республиканцам.
Стоит ожидать, что по мере приближения потенциального срока дефолта, который, как отмечают в минфине США, может наступить уже в июне, страсти вокруг потолка госдолга будут набирать обороты. Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждает, что в случае, если правительство не сможет совершить выплаты по казначейским облигациям, доверие к Соединенным Штатам и надежности американской финансовой системе будет подорвано. Это грозит катастрофическими последствиями.