Республиканцы приняли законопроект о повышении потолка госдолга США

В целом республиканцы не питали особых иллюзий по поводу судьбы законопроекта. Основной целью его принятия была «передача мяча» на демократическое поле: оппоненты неоднократно обвиняли республиканцев в нежелании работать над вопросом госдолга и неуступчивости, которая грозит довести США до дефолта. Теперь же стороны рискуют поменяться местами: если демократы «зарубят» законопроект в сенате, республиканцы смогут заявить, что сделали все возможное для недопущения финансовой катастрофы, и в случае дефолта возложат всю ответственность на Джо Байдена и его однопартийцев.