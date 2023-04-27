В Минводах перед судом предстанет инженер, по вине которого отравились 126 человек

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении главного инженера водоснабжающей организации в Минеральных Водах. Мужчину подозревают в том, что из-за него массово отравились люди. Об этом сообщила региональная прокуратура.
По данным следователей, главный инженер в ресурсоснабжающей организации знал о том, что поставляемая питьевая вода не соответствует установленным стандартам. Однако специалист не принял меры по прекращению водоснабжения. После проведения восстановительных работ инженер не осуществил обязательный лабораторный контроль и не обратил внимание на герметичность резервуаров с чистой водой.
Все эти нарушения привели к попаданию в распределительные сети воды, употребление которой обернулось заболеванием острой кишечной инфекцией для 126 жителей Минераловодского городского округа. Инженеру предъявлено обвинение по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ему грозит до двух лет тюрьмы. Дело намерены направить в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно о том, что количество случаев отравления химической этиологии в Красноярске стало расти.