В Минводах перед судом предстанет инженер, по вине которого отравились 126 человек

По данным следователей, главный инженер в ресурсоснабжающей организации знал о том, что поставляемая питьевая вода не соответствует установленным стандартам. Однако специалист не принял меры по прекращению водоснабжения. После проведения восстановительных работ инженер не осуществил обязательный лабораторный контроль и не обратил внимание на герметичность резервуаров с чистой водой.