Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана пока не готовится

Сегодня, 27 апреля состоялась торжественная церемония доставки ядерного топлива российского производства на АЭС «Аккую» в Турции. За мероприятием в удаленном режиме наблюдали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В завершение церемонии над АЭС был поднят флаг мирного атома, знаменующий присоединение Турции к клубу стран с атомной энергетикой.