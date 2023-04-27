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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана пока не готовится

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана пока не готовится

Встреча главы России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам РИА Новости. Однако он отметил, что встреча двух лидеров может состояться в перспективе.

Сегодня, 27 апреля состоялась торжественная церемония доставки ядерного топлива российского производства на АЭС «Аккую» в Турции. За мероприятием в удаленном режиме наблюдали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В завершение церемонии над АЭС был поднят флаг мирного атома, знаменующий присоединение Турции к клубу стран с атомной энергетикой.
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