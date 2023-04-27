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В Москве задержали предполагаемого педофила, который давал детям играть в PlayStation и показывал им порно

Происшествия
В Москве задержали предполагаемого педофила, который давал детям играть в PlayStation и показывал им порно

Россиянин заманивал несовершеннолетних поиграть в PlayStation к себе домой и заставлял их смотреть порнографические материалы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Четыре женщины узнали, что их дети ходили в гости к неизвестному мужчине. Отмечается, что россиянин предлагал поиграть в приставку Sony PlayStation. По словам потерпевших, дома он заставлял смотреть видео порнографического характера вместе с ним.

Полиция задержала 33-летнего программиста по подозрению в педофилии. Соседи описывают подозреваемого как обычного и спокойного человека, однако подтверждают, что к нему часто приходили дети в гости.

Ранее сообщалось об аресте жителя карельского поселка Чална по подозрению в педофилии. На данный момент следствию известно о трех жертвах, подвергшихся сексуальному насилию со стороны 66-летнего мужчины.
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