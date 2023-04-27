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Московский суд заочно арестовал командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу

Происшествия
Московский суд заочно арестовал командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу

Московский суд сообщил об аресте командующего военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы в заочном формате. Соответствующая информация была обнародована 27 апреля, в четверг.

Неижпапа взят под арест в связи с посягательством на жизнь военного, указывается в сообщении. Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск Неижпапу из-за покушения на жизнь работника правоохранительных органов государства.

Прежде стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России на два месяца по делу об измене своей стране. Информацией поделились в пресс-службе судебной инстанции.
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