Московский суд заочно арестовал командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу

Московский суд сообщил об аресте командующего военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы в заочном формате. Соответствующая информация была обнародована 27 апреля, в четверг.
Неижпапа взят под арест в связи с посягательством на жизнь военного, указывается в сообщении. Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск Неижпапу из-за покушения на жизнь работника правоохранительных органов государства.
Прежде стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России на два месяца по делу об измене своей стране. Информацией поделились в пресс-службе судебной инстанции.