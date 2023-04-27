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Власти объявили о введении режима ЧС в Кургане из-за пожаров

Происшествия
Власти объявили о введении режима ЧС в Кургане из-за пожаров

На территории Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Об этом сообщило правительство Курганской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вадим Шумков. Власти субъекта отметили, что на ликвидацию пожаров направлены любые возможные силы и средства. В связи с возгоранием в ряде населенных пунктов прилагают максимум усилий.

Ранее сообщалось, что в ходе борьбы с пожаром обнаружили труп человека. Для дополнительной помощи в ликвидации огня направили вертолет Ми-8 МЧС России, а также самолет Ил-76. В личном Telegram-канале Шумков сообщил о переброске пожара на территорию завода «Курганстальмост».
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