Власти объявили о введении режима ЧС в Кургане из-за пожаров

Ранее сообщалось, что в ходе борьбы с пожаром обнаружили труп человека. Для дополнительной помощи в ликвидации огня направили вертолет Ми-8 МЧС России, а также самолет Ил-76. В личном Telegram-канале Шумков сообщил о переброске пожара на территорию завода «Курганстальмост».