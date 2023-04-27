Россия обогнала США по производству удобрений и вышла на второе место в мире

Об этом он сообщил 27 апреля, в четверг. РФ обогнала Соединенные Штаты Америки и Индию, указывается в сообщении. В настоящий момент страна уступает лишь Китаю, подчеркнул Гурьев в рамках официальных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.