Россия обогнала США по производству удобрений и вышла на второе место в мире

Россия стала вторым государством в мире по производству минеральных удобрений. Соответствующей информацией поделился президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.
Об этом он сообщил 27 апреля, в четверг. РФ обогнала Соединенные Штаты Америки и Индию, указывается в сообщении. В настоящий момент страна уступает лишь Китаю, подчеркнул Гурьев в рамках официальных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
«За последние десять лет мы нарастили производство на 40 процентов – до 55 миллионов тонн – всех видов удобрений», – сообщил Гурьев.
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