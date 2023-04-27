Водитель автобуса зажал дверями пенсионерку и протащил ее несколько метров по дороге в Ростовской области

В городе Азов Ростовской области пожилая женщина не успела выйти из общественного транспорта на своей остановке — водитель зажал ее руку дверями и протащил по проезжей части около 20-30 метров. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Ростов-на-Дону».
Инцидент произошел во вторник, 25 апреля. Водитель автобуса из-за отсутствия обзора не заметил, что женщина еще не успела выйти, и продолжил движение. Он остановился только после того, как ему перегородили дорогу другие автомобили.
Однако в администрации города опровергли данные о том, что водитель остановился не сразу. В пресс-службе мэрии Азова сообщили, что после падения пассажирки из-за потери равновесия «водитель никуда не поехал, а пострадавшей сразу вызвали скорую». Пенсионерка от госпитализации отказалась. После произошедшего работника транспортной компании отстранили от работы на некоторое время, а другим сотрудникам провели инструктаж.
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