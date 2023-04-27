Водитель автобуса зажал дверями пенсионерку и протащил ее несколько метров по дороге в Ростовской области

Однако в администрации города опровергли данные о том, что водитель остановился не сразу. В пресс-службе мэрии Азова сообщили, что после падения пассажирки из-за потери равновесия «водитель никуда не поехал, а пострадавшей сразу вызвали скорую». Пенсионерка от госпитализации отказалась. После произошедшего работника транспортной компании отстранили от работы на некоторое время, а другим сотрудникам провели инструктаж.