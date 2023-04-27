Тренер «Зенита» Семак не считает переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию катастрофой

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом пишет «Чемпионат.com».
Тренер петербургского клуба отметил, что российским командам со спортивной точки зрения ближе Европа. Однако важно понимать, сколько продлится бан (запрет) наших клубов от общеевропейских турниров.
«Играть в любом случае нужно. Как показала практика, легко не будет нигде. В том же Иране интенсивный, агрессивный футбол. Может, по уровню они нам уступают, но по движению точно нет», — заявил Семак.
По мнению тренера «Зенита», важно понимать, сколько будет длиться запрет. И если есть возможность и необходимость перейти к другому направлению, это можно сделать. Глобально Семак не считает переход в Азию катастрофой.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с камерунской командой.