Немного восстановилась: аналитик Багманов о текущей ситуации с ценами на нефть

Основным риском для нефти, по признанию Багманова, выступают опасения рецессии в США и банковского кризиса, после того как на этой неделе опубликовал свой отчет First Republic Bank и стало понятно, что там наблюдается серьезный отток, и банк не удержится на плаву без участия государства.