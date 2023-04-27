Немного восстановилась: аналитик Багманов о текущей ситуации с ценами на нефть

Нефть полностью исчерпала тот положительны импульс, который был получен от решения ОПЕК сократить квоту на добычу черного золота с мая на 1,16 миллионов баррелей в сутки, констатирует аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов
«По итогам торгов 26 апреля цены на нефть снизились на 3,5% и опустились с отметки 80,6 доллара к уровню 77,8 долларов за баррель, — отмечает эксперт. — Сегодня, 27 апреля, нефть немного восстанавливается и торгуется в районе 78 долларов за баррель».
Основным риском для нефти, по признанию Багманова, выступают опасения рецессии в США и банковского кризиса, после того как на этой неделе опубликовал свой отчет First Republic Bank и стало понятно, что там наблюдается серьезный отток, и банк не удержится на плаву без участия государства.
«На следующей неделе ФРС, скорее всего, повысит ставку на 25 базисных пунктов, что также будет замедлять экономический рост, — продолжает он. — 26 апреля выходили позитивные новости по нефти, а именно информация по запасам от Минэнерго США снизились на 5 миллионов баррелей, хотя ожидалось снижение на полтора миллиона».
Запасы бензина также снизились на 2,5 миллиона баррелей и дистиллятов на 600 тысяч. При этом также слегка упала добыча с 12,3 до 12,2 миллиона баррелей в сутки, на один миллион баррелей сократились стратегические запасы нефти в США, информирует Александр Багманов.
Как сообщалось ранее, Пакистан разместит заказ на российскую нефть.