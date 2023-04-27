ФАН публикует видео ДТП с перевозившим корюшку Renault Logan на пересечении Среднеохтинского и Большой Пороховской

Как источник ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел около 14:00 по местному времени на пересечении Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы. Черный Mercedes на полном ходу влетел в бок совершавшей разворот Renault Logan, который перевозил корюшку. После столкновения машины разлетелись в разные стороны.