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ФАН публикует видео ДТП с перевозившим корюшку Renault Logan на пересечении Среднеохтинского и Большой Пороховской

Происшествия

Автомобиль, перевозивший корюшку, столкнулся с черным Mercedes в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Момент аварии попал на видео наружного наблюдения.

Как источник ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел около 14:00 по местному времени на пересечении Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы. Черный Mercedes на полном ходу влетел в бок совершавшей разворот Renault Logan, который перевозил корюшку. После столкновения машины разлетелись в разные стороны.

Водители в ДТП не пострадали. Автомобили получили значительные повреждения. Также асфальт на месте происшествия оказался засыпан корюшкой.
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