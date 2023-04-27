В Госдуму внесли законопроект о приоритетном зачислении в вузы абитуриентов из многодетных семей

Отмечается, что образовательные учреждения предоставят возможность только в том случае, если абитуриент успешно пройдет испытания при поступлении в университет. Авторы инициативы считают, что в России необходимо создать систему мер поддержки детей из многодетных семей, чтобы они смогли получить достойное образование.