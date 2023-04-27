Мобильная выставка произведений русских художников-современников открылась в Москве

Мобильная выставка в формате гастролей — это творческий эксперимент в стиле передвижников XIX века примерно с той же задачей: дать художникам шанс заявить о себе. В коллекции есть работы как признанных мастеров, так и начинающих авторов. На выставке будут представлены полотна Игоря Шипилина, Бато Джугаржапова, Даниила Волкова, Сергея Алдушкина и многих других.