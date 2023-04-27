Мобильная выставка произведений русских художников-современников открылась в Москве

Москвичей и гостей мегаполиса с 24 апреля по седьмое мая ждут в гости в кафе «Парабола» по адресу улица Воронцовская, дом 21, строение первое на мобильной выставке галереи русской культуры Морозкино, сообщает портал Planet Today.
Посетители смогут оценить экспозицию, состоящую из 26 картин русских художников-современников. При этом тут же можно будет отведать авторские угощения и получить теплые подарки.
Мобильная выставка в формате гастролей — это творческий эксперимент в стиле передвижников XIX века примерно с той же задачей: дать художникам шанс заявить о себе. В коллекции есть работы как признанных мастеров, так и начинающих авторов. На выставке будут представлены полотна Игоря Шипилина, Бато Джугаржапова, Даниила Волкова, Сергея Алдушкина и многих других.