МЧС России направило самолет Ил-76 в Курганскую область для тушения пожара

После запроса губернатора региона Вадима Шумкова о дополнительной поддержке в ликвидации возгорания в населенных пунктах области, МЧС направило авиацию. В ведомстве отметили, что к этому часу пожар тушат 180 человек. Также было задействовано 46 единиц техники.