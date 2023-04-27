МЧС России направило самолет Ил-76 в Курганскую область для тушения пожара

Министерство чрезвычайных ситуации России направило самолет Ил-76 на помощь в тушении пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
После запроса губернатора региона Вадима Шумкова о дополнительной поддержке в ликвидации возгорания в населенных пунктах области, МЧС направило авиацию. В ведомстве отметили, что к этому часу пожар тушат 180 человек. Также было задействовано 46 единиц техники.
Ранее глава Курганской области в личном Telegram-канале заявил, что ситуация с пожарами очень сложная. На месте ликвидации огня в деревне Логоушка обнаружен труп человека.