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Команда соцсети ЯRUS продлила конкурс на создание лучшего мини-приложения

Общество
Команда соцсети ЯRUS продлила конкурс на создание лучшего мини-приложения

Начинающие и опытные разработчики активно соревнуются: команда ЯRUS продлила конкурс на лучшие миниаппы. О том, какие проекты могут вызвать интерес у пользователей, рассказал менеджер по продукту социальной сети ЯRUS Валерий Коляда.

В социальной сети ЯRUS более 11 миллионов пользователей: все они — потенциальная аудитория миниаппов. Побороться за призовой фонд в размере 200 тысяч рублей до 15 мая может каждый желающий программист.

На платформе можно монетизировать простые HTML5-приложения. В процессе разработки не важны специфические навыки: создателем может стать даже начинающий IT-шник.

«Задача программиста — создать не только упрощенную механику, но сделать мини-приложение понятным и удобным для пользователя. При разработке важно уделять внимание к мелким деталям: «Меню», «Правила», «Результат игры» и так далее», — делится менеджер по продукту социальной сети ЯRUS Валерий Коляда.

Специалист отмечает: популярность способно обрести любое мини-приложение, главное — проработать детали и проявить фантазию.

«Среди наших конкурсантов — игры, рандомайзер, редактор мемов и другие простые приложения. Ограничений на фантазию нет: только технические аспекты. Но разве это важно, если о твоем уникальном продукте могут узнать миллионы людей?», — говорит эксперт.
Компактные мини-приложения быстро загружаются и легко интегрируются в привычный интерфейс социальной сети: для аудитории ЯRUS это привлекательные критерии. Также миниаппы не требуют регистрации: всё, что нужно от пользователя — авторизация в ЯRUS.
«Привлечение умов для создания движков для приложения — это очень хорошая идея! Если делать какое-то мини-приложение, то оно однозначно должно быть связано с монетками», — рассказывает пользователь ЯRUS.
«Неплохо было бы сделать собственный видеоредактор, как в других соцсетях, чтобы можно было прямо тут видео обрабатывать, а то приходится искать, как монтировать, чтоб выложить интересное видео», — делится пользователь ЯRUS Любовь В.
«Хотелось бы видеть на платформе такие приложения, как найти отличия, поиск предметов, пазлы или нарды», — пишет Dmitriy B.

Сегодня в соцсети ЯRUS особой популярностью пользуются игры. Трендовым миниаппом среди аудитории платформы стал образовательный квест «Школа Волшебства». Игроки могут окунуться в магический мир, освоить волшебные навыки и продвинуть свой личный блог в социальной сети ЯRUS.
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