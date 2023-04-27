Отделение почты эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны в центре Москвы

Сотрудников и посетителей отделения почты в центре Москвы эвакуировали из-за обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли в ходе плановых строительных работ, сообщает источник ФАН.
Все случилось на улице Люсиновской. На место происшествия оперативно вызвали саперов. Кроме отделения почты, также эвакуировали людей из всех зданий, расположенных поблизости. Другие подробности инцидента в центре Москвы уточняется.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб при разборе снаряда времен Великой Отечественной войны в Белгородской области. По словам губернатора региона, гражданин распиливал во дворе своего дома найденные боеприпасы, в результате чего одна из бомб сдетонировала.