Демократы предложили открыть границы США для ЛГБТ-мигрантов

Формулировка билля, озаглавленного как «Закон о достоинстве задержанных иммигрантов», предполагает, что любой, кто является «лесбиянкой, геем, бисексуалом, трансгендером, квиром или интерсексуалом», подвергается большему риску преследования и дискриминации в своих странах происхождения. По этой причине данные категории мигрантов не должны задерживаться или выдворяться из США.