Демократы предложили открыть границы США для ЛГБТ-мигрантов

Вашингтон, 27 апреля. Палата представителей США приняла проект закона, который позволит мигрантам с нетрадиционной ориентацией беспрепятственно въезжать на территорию Соединенных Штатов.
Формулировка билля, озаглавленного как «Закон о достоинстве задержанных иммигрантов», предполагает, что любой, кто является «лесбиянкой, геем, бисексуалом, трансгендером, квиром или интерсексуалом», подвергается большему риску преследования и дискриминации в своих странах происхождения. По этой причине данные категории мигрантов не должны задерживаться или выдворяться из США.
Кроме того, законопроект придает особый статус беженцам с «ограниченным знанием английского языка», которые также более уязвимы в сравнении с другими просителями убежища.
Сотрудники пограничной службы США уже предупредили, что этот шаг приведет к тому, что мигранты будут ложно заявлять, что они являются членами сообщества ЛГБТ, используя закон в качестве пропуска в страну.
«Я видел всего несколько ЛГБТ мигрантов, но если этот закон будет принят, я гарантирую, что все они будут ЛГБТ», — отметил один из агентов.
Его коллеги считают, что нормы акта являются по сути дискриминационными, поскольку ставят нарушителей границы в неравное положение перед законом, позволяя части из них избежать наказания. Сам же новый билль является уловкой, которой могут воспользоваться нелегалы, желающие обосноваться в США.
«Кто-то, по сути, говорит им: "Просто скажите, что вы гей"», — возмущается сотрудник.
Согласно новому анализу Princeton Policy Advisors, к концу финансового года количество нелегальных мигрантов превысит два миллиона человек. Всего же с момента прихода в Вашингтон администрации Джо Байдена в Соединенные Штаты прибыло более 6,3 миллиона беженцев.
«Это законодательство по своей сути является еще одной попыткой разрушить систему, которая уже разваливается под собственной тяжестью. Мигранты будут заявлять, что они ЛГБТ, чтобы в дальнейшем избежать процедуры высылки», — уверяют в пограничной службе.
Миграция наряду с экономикой и высокой преступностью остается одним из вопросов, который наиболее волнует граждан США. Согласно опросам общественного мнения, большинство американцев недовольны действиями Белого дома по защите национальных границ.