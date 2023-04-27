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Демократы предложили открыть границы США для ЛГБТ-мигрантов

Весь мир
Демократы предложили открыть границы США для ЛГБТ-мигрантов

Вашингтон, 27 апреля. Палата представителей США приняла проект закона, который позволит мигрантам с нетрадиционной ориентацией беспрепятственно въезжать на территорию Соединенных Штатов.

Формулировка билля, озаглавленного как «Закон о достоинстве задержанных иммигрантов», предполагает, что любой, кто является «лесбиянкой, геем, бисексуалом, трансгендером, квиром или интерсексуалом», подвергается большему риску преследования и дискриминации в своих странах происхождения. По этой причине данные категории мигрантов не должны задерживаться или выдворяться из США.

Кроме того, законопроект придает особый статус беженцам с «ограниченным знанием английского языка», которые также более уязвимы в сравнении с другими просителями убежища.

Сотрудники пограничной службы США уже предупредили, что этот шаг приведет к тому, что мигранты будут ложно заявлять, что они являются членами сообщества ЛГБТ, используя закон в качестве пропуска в страну.

Демократы предложили открыть границы США для ЛГБТ-мигрантов
«Я видел всего несколько ЛГБТ мигрантов, но если этот закон будет принят, я гарантирую, что все они будут ЛГБТ», — отметил один из агентов.

Его коллеги считают, что нормы акта являются по сути дискриминационными, поскольку ставят нарушителей границы в неравное положение перед законом, позволяя части из них избежать наказания. Сам же новый билль является уловкой, которой могут воспользоваться нелегалы, желающие обосноваться в США.

«Кто-то, по сути, говорит им: "Просто скажите, что вы гей"», — возмущается сотрудник.

Согласно новому анализу Princeton Policy Advisors, к концу финансового года количество нелегальных мигрантов превысит два миллиона человек. Всего же с момента прихода в Вашингтон администрации Джо Байдена в Соединенные Штаты прибыло более 6,3 миллиона беженцев.

Демократы предложили открыть границы США для ЛГБТ-мигрантов
«Это законодательство по своей сути является еще одной попыткой разрушить систему, которая уже разваливается под собственной тяжестью. Мигранты будут заявлять, что они ЛГБТ, чтобы в дальнейшем избежать процедуры высылки», — уверяют в пограничной службе.

Миграция наряду с экономикой и высокой преступностью остается одним из вопросов, который наиболее волнует граждан США. Согласно опросам общественного мнения, большинство американцев недовольны действиями Белого дома по защите национальных границ.
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