Психолог Наумова отметила внутренние проблемы у Елены Блиновской

Семейный психотерапевт и детский нейропсихолог Наталья Наумова объяснила «феномен Блиновской» и указала на психологическую неустойчивость инфоцыганки.
Наумова рассказала Pravda.Ru, что Елена Блиновская позволяет людям почувствовать, как они исполняют свою мечту. Однако Блиновская не дает своим поклонникам реальных инструментов для осуществления желаемого. По этой причине многие участники марафонов оказываются в непростой ситуации, где требуется работа с психологом.
Психолог отметила, что у «феи исполнения желаний» много неразрешенных внутренних травм из-за которых она эмоционально неустойчивая.
«Сама Блиновская всё время обижается, даже вот на интервью с Ксенией Собчак она выходит на эмоции, плачет. Это показывает то, что внутренние проблемы у неё самой не решены», — сказала Наумова.
Специалист подчеркнула, что люди с неразрешенными психологическими проблемами зачастую не могут решить свои проблемы осознано и часто допускают ошибки, которые могут вылиться в серьезные проблемы.