Психолог Наумова отметила внутренние проблемы у Елены Блиновской

Наумова рассказала Pravda.Ru, что Елена Блиновская позволяет людям почувствовать, как они исполняют свою мечту. Однако Блиновская не дает своим поклонникам реальных инструментов для осуществления желаемого. По этой причине многие участники марафонов оказываются в непростой ситуации, где требуется работа с психологом.