Посол РФ в ЦАР подверг критике позицию Запада в отношении России

Банги, 27 апреля. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов написал статью, в которой осудил стремление Запада очернить Россию, назвав ее «неоколониальной державой».
Дипломат напомнил, что африканские страны, как никто другой, в полной мере ощутили на себе гнет колониалистов. По его мнению, западные страны лишали Черный континент шансов на развитие, совершали геноцид и жестоко эксплуатировали народ и ресурсы Африки. Основной целью метрополий и по сей день остается предотвращение справедливого обмена и перераспределения мирового богатства.
Бикантов в своей статье отметил, что выпады западных стран в адрес России — это не что иное, как попытки ее заклеймить, и напомнил также, что Российская империя, Советский Союз и РФ никогда не колонизировали другие государства. Посол сделал акцент на мультикультурности и многоконфессиональности страны, в которой ресурсы перемещаются из центра в слаборазвитые ее части.
Ранее МИД РФ Сергей Лавров высказался о том, что США и их союзники предпринимают попытки сорвать второй саммит и экономический форум «Россия — Африка». По мнению дипломата, в старании добиться международной изоляции России Вашингтон стремится давить на африканских партнеров.