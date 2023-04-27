Посол РФ в ЦАР подверг критике позицию Запада в отношении России

Бикантов в своей статье отметил, что выпады западных стран в адрес России — это не что иное, как попытки ее заклеймить, и напомнил также, что Российская империя, Советский Союз и РФ никогда не колонизировали другие государства. Посол сделал акцент на мультикультурности и многоконфессиональности страны, в которой ресурсы перемещаются из центра в слаборазвитые ее части.