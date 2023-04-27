Эксперт Александр Фролов: Индии и Китаю нечем заменить российскую нефть

Динамика цен на нефть, а также планы по увеличение добычи ОПЕК+, по словам эксперта, теперь будет зависеть от того, какая тенденция пересилит: снижения спроса в Европе в целом или роста спроса в Китае. Если рост спроса в Китае будет идти такими же темпами, как сейчас, тогда, считает аналитик, значительных экономических проблем ни у США, ни у Европы не возникнет. И по итогам текущего года мы вновь увидим рост спроса на нефть, а страны ОПЕК+, которые сейчас приняли решение о добровольном снижении добычи, скорее всего добычу вернут на прежние уровни, отметил Александр Фролов.