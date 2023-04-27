Эксперт Александр Фролов: Индии и Китаю нечем заменить российскую нефть

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему потолок цен на российскую нефть не ограничивает приток валюты в бюджет РФ.
В декабре 2022 года сначала США, а затем и станы ЕС отказались от импорта российской танкерной нефти, установив ограничительную цену закупки на нее для третьих стран в 60 долларов за баррель. В ответ Владимир Путин издал указ, который запрещает российским компаниям продавать нефть странам, поддерживающих ограничение цены. По результату, как отмечает Bloomberg, в первом квартале 2023 года почти вся российская нефть продавалась с нарушением установленных ограничений, в том числе потолка цен, введенного странами G7.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что потолок цен на нас не влияет никоим образом. По его словам, система предельных цен на российскую нефть является лишь легальным доступом наших компаний к системе морских перевозок, которой занимаются западные транспортные компании, и к страхованию этих перевозок. Однако несмотря на все эти запреты, среди западных компаний находится очень много желающих перевозить российскую нефть нелегально, отметил он. Причина этого кроется не в симпатии западных перевозчиков к России, а в элементарной жажде наживы.
«Наши нефтяные компании являются одним из крупнейших клиентов на рынке морских перевозок. Мы занимаем процентов 14-16 всего мирового рынка именно морских перевозок. Это крайне лакомый кусок, чтобы от него просто взять и отказаться», — заявил Александр Фролов.
Российская нефть нужна очень многим странам. Крупнейшим потребителем ее, например, является Индия, которая совершенно не собирается отказываться от российской нефти. Поставки в эту страну идут выше потолка, и Запад смотрит на это сквозь пальцы, отметил эксперт.
«Отдельно взятые индийские компании делают вид, страховщики делают вид, что поставляют в рамках потолка, а страховщики на Западе делают вид, что им верят», — пояснил Александр Фролов.
Эксперт сомневается, что страны G7 на предстоящем в мае саммите решатся ввести вторичные санкций на компании, которые продолжают сотрудничать с РФ, в том числе в сфере торговли нефтью. По его мнению, это приведет к полномасштабному конфликту с Индией и Китаем, но этого на Западе никто не хочет.
Попытки надавить на Китай, чтобы он перестал покупать российскую нефть, по мнению эксперта, выглядят предельно странно в условиях отсутствия альтернатив. Сейчас он получает из России около 2 млн баррелей нефти, и возместить их Китаю, в случае отказа от российской нефти, просто некому.
«Как показала практика прошлого года, готовых к этому поставщиков нет. Руководство США, например, никак не может добиться от нефтегазовых компаний, чтобы они вошли в положение, и начали быстренько наращивать добычу», — отметил Александр Фролов.
Если в своем 11-м пакете санкций G7 основной удар направят, как анонсируется, на те страны, которые продолжают сотрудничать с Россией, и это затронет Китай и Индию, это будет фактически означать объявление этим странам торговой войны, считает он.
Комментируя динамику цен на нефть мировом рынке, эксперт отметил, что сейчас мы наблюдаем их коррекцию после новостей о том, что в мае произойдет сокращение добычи странами ОПЕК+. Снижение цена на нефть в марте аналитик объясняет опасениями по поводу грядущего экономического кризиса, к которому может привести кризис банковской системы США.
«Все помнят, что банкопад, который произошел 15 лет назад, привел к всемирному экономическому кризису, поэтому полагают, что этот кризис может повториться и сейчас. Любой кризис означает, что спрос на нефть и на иные энергоносители сократится. Значит, цены на них падают», — отметил Александр Фролов.
Сокращение добычи нефти ОПЕК+ эксперт объясняет избытком предложения, который возник к результате низкой динамики роста экономики в европейской зоне. По прогнозам спроса на нефть, которые публикуются ежемесячно ОПЕК, можно увидеть, как начиная с января, в Европе он сокращается.
«Сначала предполагался пусть незначительный, в пределах нескольких десятков тысяч баррелей в сутки, но рост, а теперь он сменился снижением, пока тоже незначительным. Представления о спросе в Китае, наоборот, улучшаются», — рассказал Александр Фролов.
Динамика цен на нефть, а также планы по увеличение добычи ОПЕК+, по словам эксперта, теперь будет зависеть от того, какая тенденция пересилит: снижения спроса в Европе в целом или роста спроса в Китае. Если рост спроса в Китае будет идти такими же темпами, как сейчас, тогда, считает аналитик, значительных экономических проблем ни у США, ни у Европы не возникнет. И по итогам текущего года мы вновь увидим рост спроса на нефть, а страны ОПЕК+, которые сейчас приняли решение о добровольном снижении добычи, скорее всего добычу вернут на прежние уровни, отметил Александр Фролов.
Подобным образом, напомнил эксперт, ОПЕК+ вел себя и в 2020 году, и в 2021, когда были добровольные решения о дополнительном сокращении производства со стороны Саудовской Аравии и ряда стран, к ней примкнувших. Такая тактика, по его словам, позволяет ОПЕК+ быстрее стабилизировать рынок или подготовиться к возможным выгодам на этом рынке.
Напомним, ранее стало известно, что испытывающий нехватку денежных средств Пакистан планирует разместить свой первый заказ на российскую сырую нефть в следующем месяце.