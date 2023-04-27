Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил о реализации АЭС «Аккую» согласно графику

Реализация проекта турецкой атомной электростанции «Аккую» идет согласно графику. Об этом сообщил генеральный директор компании «Росатом» Алексей Лихачев.
Он подчеркнул, что на строительство АЭС продолжается в прежнем темпе, несмотря на введение Западом санкций в отношении России и разрушительное землетрясение в Турции. Хотя Лихачев признал, что эти факторы сказались на реализации проекта.
«Несмотря на все эти испытания, вместе с нашими турецкими друзьями, партнерами, мы двигаемся вперед, по графику. Более того, некоторые этапы этого графика сокращаем», — заявил глава Росатома.
Лихачев особо подчеркнул роль президентов Турции и России. По его словам, благодаря их личной заботе и грамотному принятию решений, проект АЭС «Аккую» продолжает развиваться.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез назвал АЭС «Аккую» одним из лучших примеров давнего взаимопонимания между Турцией и России.