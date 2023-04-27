Постоянные зависания и сильный нагрев аккумулятора: Эксперт Ситнов назвал неочевидные признаки взлома смартфона

О взломе телефона говорит и быстрая разрядка аккумулятора. Если батарея телефона очень быстро разряжается, то подобное свидетельствует о посторонних фоновых процессах. Также на работу программ в фоновом режиме намекает повышенный нагрев телефона в области чипсета.