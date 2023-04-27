Постоянные зависания и сильный нагрев аккумулятора: Эксперт Ситнов назвал неочевидные признаки взлома смартфона

Преподаватель из Московской школы программистов Кирилл Ситнов во время беседы с Газетой.ru рассказал, по каким признакам можно определить взлом смартфона.
Эксперт считает постоянные зависания телефона без причины признаком взлома телефона. Заторможенная работа смартфона может быть связана со сторонним программным обеспечением, которое использует вычислительную мощность гаджета, к примеру, для генерации интернет-трафика, поясняет эксперт.
О взломе телефона говорит и быстрая разрядка аккумулятора. Если батарея телефона очень быстро разряжается, то подобное свидетельствует о посторонних фоновых процессах. Также на работу программ в фоновом режиме намекает повышенный нагрев телефона в области чипсета.
«Вместе с тем возможно появление более сложного взломщика — кейлогера. Он может получить доступ к микрофону или к экрану. В случае экрана возможно появление в галерее скриншотов, которых вы не делали. Этот тип взлома используется для перехвата персональных данных: паролей или данных банковских карт», — поделился еще одни признаком Ситнов.
При нахождении странных приложений стоит их удалить и отозвать у них права доступа. Стоит проверить смартфон антивирусом и сбросить данные, если взлом подтвердится.
Вылет приложений при нормальной работе смартфона говорят о сбое системной файловой системы или действии вредоносного ПО. Программы-перехватчики встраиваются в системные программы, чтобы не быть обнаруженными. Из-за этого происходят сбои в стандартных функциях смартфона.
Ранее Роскачество предупредило россиян об опасности взрыва некоторых видов смартфонов.