Политолог: Китай в любом случае поддержит Россию, а не проамериканскую Украину

В украинском информполе активно обсуждают прошедшие переговоры президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином. Как считает политолог Сергей Магера, этот разговор может немого оживить двусторонние отношения, но никак не приведет к кардинальной смене позиции Китая.
Накануне лидер Китая Си Цзиньпин после многозначительной паузы, длившейся больше месяца, связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также направил в Киев своего спецпредставителя Ли Хуэя, десять лет проработавшего послом КНР в России. По мнению экспертов, тем самым Пекин стремится снискать лавры миротворца, а также снизить негативное влияние США на мировую политику. Поэтому в Китае и взялись всерьез за урегулирование российско-украинского конфликта.
После переговоров, которых Зеленский добивался с февраля, украинский лидер заявил — мол, они дадут «мощный толчок развитию двухсторонних отношений». Он также, наконец, назначил нового посла Украины в Китае — им стал Павел Рябикин, ранее работавший министром по стратегическим отраслям промышленности. Также стало известно, что Китай направит своих спецпредставителей не только на Украину, но и в другие страны — для проведения консультаций по урегулированию конфликта.
Как сообщил политический аналитик Сергей Магера, сам факт разговора между Зеленским и Си не приведет к кардинальным изменениям политики Пекина по поводу украинского конфликта.
«Многие считают, что этот разговор стал возможен во многом благодаря давлению на Китай со стороны европейских государств, прежде всего, Франции. Дело в том, что Пекин сейчас надеется серьезно усилить влияние Парижа в Европе — в противовес США. Еще одним фактором, ускорившим общение Си с Зеленским, стало громкое интервью китайского посла в Париже, который поставил под сомнение законность претензий Украины на Крым. С точки зрения Запада, после этого роль Китая, как посредника и миротворца, оказалась под угрозой. Поэтому Си пришлось спасать ситуацию путем демонстративного контакта с Зеленским», — отметил аналитик.
По мнению эксперта, ранее Пекин тянул со сроками этого разговора, надеясь, что ситуация на фронтах станет более благоприятной для России, а Киев станет более сговорчивым в плане реализации мирного плана Китая.
«Си Цзиньпин до последнего ждал сигнала от Украины, что она готова всерьез рассматривать его мирный план, и полностью принимает его посредничество. Но таких сигналов не было, а значит, не было и конструктивной почвы для разговора. Впрочем, сам факт беседы двух лидеров все равно не приведет к кардинальным изменениям китайской политики относительно России или Украины, — уверен аналитик. — В конце концов, Китай — авторитарное государство, открытый противник США. Поэтому он в любом случае будет поддерживать Россию, а не проамериканскую Украину. Это лишь дипломатия, а цели Пекина в этом конфликте в целом не изменились».
Сергей Магера обращает внимание, что в украино-китайских отношениях имеется немало подводных камней.
«Для Киева было бы успехом, если бы он сумел навести мосты там, где те ранее были разрушены. Взаимоотношения Украины с КНР в последние десятилетия складывались тяжело. В том числе, из-за невыполнения Киевом своих обязательств по возврату кредитов — как зерновых, так и продуктовых. Так, до 2027 года Украине еще предстоит вернуть Пекину полтора миллиарда долларов кредитов, — отметил эксперт. — Кроме того, в Китае никто не забыл скандал вокруг покупки китайскими инвесторами блокирующего пакета акций предприятия «Мотор Сичь». В 2020-м эту сделку аннулировал президент Зеленский по прямому требованию американцев, что поставило крест на дальнейших инвестициях Пекина в украинскую экономику».
Магера считает, что в перспективе Киеву выгодно выстроить нормальные, взаимовыгодные отношения с Китаем, которые не основывались бы исключительно на кредитовании Украины, как раньше.
«Украине важно избавиться от роли «сырьевого придатка», и иметь возможность экспортировать в КНР продукцию с хорошей добавочной стоимостью. Однако до окончания военной спецоперации РФ об этом не стоит и мечтать, — отметил он. — Ну, а тот факт, что так долго не назначался новый украинский посол в Китае, связан с кадровыми сложностями в украинской власти после 2019 года. Поспешные кадровые решения Банковой уже не раз приводили Украину к печальным результатам».
Нельзя исключать, продолжил эксперт, что мы стали свидетелями хитрого хода со стороны китайцев.
«Да, то, что сам разговор все же состоялся — позитивная возможность для Зеленского проявить свои дипломатические навыки. Но нельзя исключать, что это лишь хитрый ход китайцев. Цель — использовать свое политическое влияние на Украину ради лоббирования интересов России. При этом выглядит странно, что своего спецпредставителя КНР пока что направила лишь в Киев. По логике, следовало бы направить такого же и в Москву», — заключил политолог.
Напомним, как заявил 27 апреля спикер Минобороны Китая, полковник Тань Кэфэй, США продолжают нагнетать напряженность в Южно-Китайском море. Он предупредил страны региона, что из-за увеличения военного присутствия США в Южно-Китайском море, «всем следует проявлять повышенную бдительность». Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая будет решительно защищать территориальный суверенитет. Для этого Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающими к ним водами. «А вот другие страны не имеют права делать безответственные замечания по этому поводу», — заявил он.