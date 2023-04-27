Политолог: Китай в любом случае поддержит Россию, а не проамериканскую Украину

После переговоров, которых Зеленский добивался с февраля, украинский лидер заявил — мол, они дадут «мощный толчок развитию двухсторонних отношений». Он также, наконец, назначил нового посла Украины в Китае — им стал Павел Рябикин, ранее работавший министром по стратегическим отраслям промышленности. Также стало известно, что Китай направит своих спецпредставителей не только на Украину, но и в другие страны — для проведения консультаций по урегулированию конфликта.