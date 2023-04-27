Спасатели обнаружили труп человека во время тушения пожара в Логоушке Курганской области

На месте происшествия пожарные ведут борьбу с огнем. Также сотрудники ведомства разбирают завалы. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, огонь охватил 40 зданий, среди них 20 жилых домов. Площадь возгорания составила 6000 кв. метров. Также пожар распространился на растительности площадью 80 га.