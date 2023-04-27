Спасатели обнаружили труп человека во время тушения пожара в Логоушке Курганской области

Во время ликвидации пожара в деревне Логоушка нашли тело человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
На месте происшествия пожарные ведут борьбу с огнем. Также сотрудники ведомства разбирают завалы. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, огонь охватил 40 зданий, среди них 20 жилых домов. Площадь возгорания составила 6000 кв. метров. Также пожар распространился на растительности площадью 80 га.
Ситуацию контролирует губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее он заявил, что огонь зашел на территорию «Курганстальмост». Власти обратились к МЧС России за дополнительной помощью.