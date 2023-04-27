Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина на два месяца по делу о государственной измене

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении гражданина Российской Федерации Расулова Р.Н. в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-центр судебной инстанции.
По данным службы, россиянина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»). Поскольку материалы являются секретными, другие подробности дела не раскрываются.
Ранее в Белгородской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Твери, который пытался выехать в зону специальной военной операции на Украине и занять в боевых действиях сторону противника, сообщает «Вечерняя Москва».