Жители двух сел в Курской области остались без света из-за удара ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Суджанский район Курской области. Из-за этого удара жители двух сел остались без электричества.
О последствия атаки украинских боевиков сообщил губернатор региона Роман Старовойт в личном Telegram-канале. Он уточнил, что обесточенными оказались села Горналь и Гуево. Среди жителей нет пострадавших. На место происшествия отправились оперативные группы.
«Оперативные группы начали работы по восстановлению электроснабжения», — рассказал губернатор.
Рыльский район Курской области ранее попал под обстрел ВСУ. Удар привел к нарушению энергоснабжения в трех населенных пунктах.