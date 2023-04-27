Прокуратура РФ утвердила обвинение заочно арестованному блогеру Максиму Кацу✱ (включен Минюстом в реестр иноагентов) по уголовному делу за дискредитацию российской армии, о чем 27 апреля написали в ленте Telegram-канала ведомства.
По сведениям надзорного органа, в связи с тем, что Кац уехал из России, скрываясь от правосудия, суд пройдет без присутствия обвиняемого. Этим уголовным делом с утвержденным обвинительным заключением займутся в Басманном районном суде Москвы.
В столице 23 марта Басманный суд выдал санкцию на арест Максима Каца. При этом блогера обязательно заключат под стражу, если он вернется в Россию сам, либо в случае его экстрадиции. По непроверенным данным, в настоящий момент заочный арестант пребывает в Израиле.
Ранее сообщалось о том, что задержанная за неуплату налогов «королева марафонов» Елена Блиновская продолжает зарабатывать на россиянах с помощью курса «Муж на диване».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами