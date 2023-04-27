Прокуратура РФ утвердила обвинение заочно арестованному блогеру Максиму Кацу

В столице 23 марта Басманный суд выдал санкцию на арест Максима Каца. При этом блогера обязательно заключат под стражу, если он вернется в Россию сам, либо в случае его экстрадиции. По непроверенным данным, в настоящий момент заочный арестант пребывает в Израиле.