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Правительство РФ одобрило запуск новой программы долгосрочных сбережений для россиян

Экономика
Правительство РФ одобрило запуск новой программы долгосрочных сбережений для россиян

Правительство России одобрило законопроект, позволяющий запустить новую программу долгосрочных сбережений для граждан РФ, сообщает ТАСС.

Новый проект позволит создать дополнительный импульс для увеличения долгосрочных сбережений у россиян. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что программа позитивно повлияет на экономическое развитие России.

Россияне теперь смогут заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами для перечисления в них накопительной части пенсии. Правительство обеспечит софинансирование средств в течение первых трех лет до 36 тыс. рублей в год. Также участникам программы представится возможность оформить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год.

Ранее правительство России поддержало законопроект по расширению внесудебного банкротства для граждан. Им смогут воспользоваться пенсионеры и иные получатели ежемесячного пособия.
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