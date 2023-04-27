Правительство РФ одобрило запуск новой программы долгосрочных сбережений для россиян

Россияне теперь смогут заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами для перечисления в них накопительной части пенсии. Правительство обеспечит софинансирование средств в течение первых трех лет до 36 тыс. рублей в год. Также участникам программы представится возможность оформить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год.