Жертвами радикалов на юго-востоке Нигерии стали по меньшей мере 15 человек

Представитель правоохранительных органов завил, что радикалы вторглись на территорию общины в нигерийском штате Бенуэ на юго-востоке, занимались разбоем и грабежом домов. В результате атаки 15 местных жителей, включая одного военнослужащего, были убиты. Местонахождение еще нескольких человек остается неизвестным.