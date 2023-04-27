Жертвами радикалов на юго-востоке Нигерии стали по меньшей мере 15 человек

Абуджа, 27 апреля. Боевики совершили нападение на общину в юго-восточной части Нигерии и казнили по меньшей мере 15 человек.
Представитель правоохранительных органов завил, что радикалы вторглись на территорию общины в нигерийском штате Бенуэ на юго-востоке, занимались разбоем и грабежом домов. В результате атаки 15 местных жителей, включая одного военнослужащего, были убиты. Местонахождение еще нескольких человек остается неизвестным.
Вопрос борьбы с террористической деятельностью остро стоит на повестке дня в африканской республике. Недавно президент Нигерии Мухаммаду Бухари принял участие в открытии Национального контртеррористического центра (NCTC). Целью деятельности структуры является координация всех ведомств в борьбе с бандформированиями.
Однако количество преступлений, совершаемых боевиками, неуклонно растет. Согласно данным властей штата Кадуна, в северо-западной части Нигерии за период с января по март жертвами радикалов стали по меньшей мере 214 мирных жителей.