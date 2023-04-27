На грани фола: как актер Евгений Моргунов подшучивал над коллегами, государственными деятелями и простыми людьми

Во время съемки короткометражки «Пес Барбос и необычный кросс» Георгий Вицин в перерыве вышел на улицу, чтобы развеяться. Переодеваться естественно он не стал. В этот момент на нем были драные штаны и рубашка, лицо испачкано. Стоял, отдыхал и напевал: «Куда, куда вы удалились?». Проходящие мимо люди спросили у стоявшего неподалеку Моргунова, что это за бродяга. Тот, в свою очередь, возьми и ответь: «Не узнали? Это же знаменитый певец Иван Козловский! У него тут дом сгорел. Вот артист и спятил. Но вы не волнуйтесь, скоро за ним приедут из психушки». Само собой, такую шутку Вицин не оценил.