На грани фола: как актер Евгений Моргунов подшучивал над коллегами, государственными деятелями и простыми людьми

Советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Евгений Моргунов любил пошутить и посмеяться не только на экране, но и в жизни. Правда, как вспоминали его современники, розыгрыши исполнителя роли Бывалого были весьма специфичны, порой на грани фола.
В день рождения любимца зрителей, которому 27 апреля могло исполниться 96 лет, ФАН сделал подборку забавных и не очень ситуаций, связанных с розыгрышами Моргунова.
«Красная корочка»
Одним из любимых приемов актера в «до-гайдаевские» годы было представление в качестве сотрудника правоохранительных органов или проверяющего. На этот случай у него при себе имелась некое удостоверение в алом переплете. «Красная корочка» безотказно действовала и на таксистов, и на официантов, и на рядовых граждан — никто даже не вчитывался, что там написано. Пользуясь растерянностью человека, Моргунов мог запросто бесплатно совершить поездку или пообедать в ресторане. Главное только сыграть роль «сотрудника под прикрытием», а уж в этом актер был мастером.
Так водителю такси он мог сказать, что надо «следовать указаниям и незаметно двигаться вон за той машиной». И шофер, думая, что перед ним сотрудник госбезопасности, безропотно выполнял требования шутника.
А в ресторанах Моргунов представлялся сотрудником правоохранительных органов, якобы у него спецзадание и надо проследить за «подозреваемым», а потому лучше бы накрыть покушать в самом укромном уголочке. В итоге Моргунов спокойно обедал в уголочке, а после с невозмутимым лицом покидал заведение, а официанты естественно не решались выставить счет «сотруднику на задании».
Однако в некоторых случаях и «корочки» не требовались, Моргунов мог обвести всех вокруг пальца лишь благодаря своему таланту. Так он имел опыт заходить в общественный транспорт, громогласно объявляя, что является контролером. При этом он реально начинал проверять билеты, высаживая нарушителей, сам же при этом ехал «зайцем»!
Шутка над Трусом
Во время съемки короткометражки «Пес Барбос и необычный кросс» Георгий Вицин в перерыве вышел на улицу, чтобы развеяться. Переодеваться естественно он не стал. В этот момент на нем были драные штаны и рубашка, лицо испачкано. Стоял, отдыхал и напевал: «Куда, куда вы удалились?». Проходящие мимо люди спросили у стоявшего неподалеку Моргунова, что это за бродяга. Тот, в свою очередь, возьми и ответь: «Не узнали? Это же знаменитый певец Иван Козловский! У него тут дом сгорел. Вот артист и спятил. Но вы не волнуйтесь, скоро за ним приедут из психушки». Само собой, такую шутку Вицин не оценил.
Розыгрыш Балбеса
Евгений Моргунов частенько захаживал в цирк на Цветном бульваре, где руководителем на тот момент был его коллега по гайдаевским фильмам Юрий Никулин. Представления он само собой посещал бесплатно, да частенько еще и в компании друзей — вахтеры просто робели спрашивать билеты у друга директора. Последнего эта ситуация порядком раздражала, но он молчал до одного случая, а точнее до одной неудачной шутки.
Моргунов как-то решил разыграть самого Никулина. Он загримировался, нацепил значок депутата и перед очередью людей, которые стояли в кассу, произнес речь. Псевдодепутат заявил, что провел беседу с директором цирка, товарищем Никулиным, и тот будет лично помогать всем желающим решить вопрос с жилплощадью. Естественно перед дверьми кабинета Никулина тут же собралась толпа страждущих улучшить жилищные условия. Тот был очень удивлен требованиям народа, но сразу понял откуда ветер дует. Его реакция на проделку Моргунова была острой: «Моргунова в цирк больше не пускать. У нас своих клоунов хватает».
Заботливый «худрук»
Моргунов разыгрывал не только рядовых граждан и своих коллег, ему было все равно, какого статуса и положения человек, отчего его розыгрыши порой носили опасный характер. По воспоминаниям жены Леонида Гайдая Нины Гребешковой однажды «жертвой» шутки актера стали министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и член Политбюро ЦК Лазарь Каганович. Высокопоставленные гости приехали в Театр киноактера, где на тот момент работал Моргунов. Он такой шанс упустить не мог и отправился их встречать, назвавшись представившись художественным руководителем. Они поговорили какое-то время о театре и советском кинематографе, а в конце беседы «худрук» попросил прибавку к зарплате для обычных актеров, мол весь театр на них держится. Как ни странно, гости прислушались к нему и зарплату действительно повысили.
Из «преподавателя» в мужья
К слову и с будущей супругой Моргунов познакомился благодаря своей шутке. Молодая девушка пыталась дозвониться на кафедру физики, но случайно ошиблась номером и трубку поднял Евгений Александрович. Когда студентка спросила, в какой день состоится зачет, он не растерялся и назвал дату.
Хотя в назначенный день «профессор» в институт не явился, ему удалось каким-то образом расположить девушку к себе и уговорить ее на свидание. Та решила отомстить шутнику и пришла на встречу не одна, а с подругой Натальей, которая в итоге и стала женой Моргунова.
Примечательно, что избранница была на 13 лет младше его. Через год после свадьбы у пары родился первенец Антон, а еще через шесть лет младший сын Николай.
Евгений Моргунов скончался 25 июня 1999 года. Его супруга ушла в 15 января 2021-м.