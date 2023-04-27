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Третье уголовное дело возбудили после пожара в поселке Сосьва Свердловской области

Происшествия
Третье уголовное дело возбудили после пожара в поселке Сосьва Свердловской области

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбудили в поселке Сосьва. Об этом сообщает пресс-службе управления Следственного комитета Свердловской области.

По сообщению ведомства, возбуждено дело по части третьей статьи 219 УК РФ. Данная статья предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Ранее по факту пожара в поселке Сосьва уже возбудили два уголовных дела по статьям о халатности должностных лиц и причинении смерти по неосторожности. В настоящее время пожар ликвидирован силами МЧС.

Ранее «Ридус» сообщал, что пожар уничтожил почти 100 домов в Свердловской области. Также в ходе разборов завалов обнаружен погибший.
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