Спикер Государственной думы Вячеслав Володин полагает, что президент США боится понести наказание за свои преступления. О том, за что Джо Байдена могли бы судить в Америке, рассказал кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.
Как пишет ИА «Новороссия», все, что происходит за пределами США, американцев не трогает и никогда не станет поводом для серьезного разбирательства. Байдену простят и геноцид чужого народа, и теракты за границей его страны, уверен эксперт.
Однако, по словам Евстафьева, нынешнего лидера Америки могут привлечь к ответственности за то, что он организовал диверсии в Балтийском море без ведома Конгресса, без одобрения значимых чиновников в Конгрессе.
А, кроме того, Байдена могут осудить за организацию поставок оружия, в том числе незадекларированных, которое в итоге попало на черный рынок и распространилось по всему миру. Поскольку это в Соединенных Штатах считается «государственным преступлением», пояснил специалист.