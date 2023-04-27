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Политолог Дмитрий Евстафьев перечислил преступления Байдена, за которые его могут осудить

Политика
Политолог Дмитрий Евстафьев перечислил преступления Байдена, за которые его могут осудить

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин полагает, что президент США боится понести наказание за свои преступления. О том, за что Джо Байдена могли бы судить в Америке, рассказал кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Как пишет ИА «Новороссия», все, что происходит за пределами США, американцев не трогает и никогда не станет поводом для серьезного разбирательства. Байдену простят и геноцид чужого народа, и теракты за границей его страны, уверен эксперт.

Однако, по словам Евстафьева, нынешнего лидера Америки могут привлечь к ответственности за то, что он организовал диверсии в Балтийском море без ведома Конгресса, без одобрения значимых чиновников в Конгрессе.

А, кроме того, Байдена могут осудить за организацию поставок оружия, в том числе незадекларированных, которое в итоге попало на черный рынок и распространилось по всему миру. Поскольку это в Соединенных Штатах считается «государственным преступлением», пояснил специалист.
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