Историк Сергей Емельянов рассказал, как миграционная реформа Петр I преобразила Россию

В среде коренного населения страны, особенно, в простонародье, количество иностранцев чаще воспринималось негативно. Жизнь при Петре изменилась, увеличилась нагрузка на все слои общества, вызванная тяготами войны, не всегда понятными реформами, а тут еще во всем замешаны басурмане! Слагались целые легенды о том, что царя подменили на иностранца, во время его путешествий по Западной Европе. Однако высокий авторитет власти позволял бороться с недовольными и держать ситуацию под контролем.