Историк Сергей Емельянов рассказал, как миграционная реформа Петр I преобразила Россию

В день 27 апреля 1702 года русский царь Петр I издал манифест «о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания». Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры.
Чтобы оценить влияние этого события на историю нашей страны корреспондент ФАН обратился к ведущему научному сотруднику Института Русского Наследия им. святителя Иоанна Шанхайского Сергею Емельянову.
Предпосылки к изданию манифеста
— Сергей Николаевич, какими политическими и экономическими событиями был вызван подобный шаг Петра I?
— Говоря о судьбоносных для истории России реформах этого царя, стоит всегда помнить, что вокруг них существует множество мифов. Много легенд возникло еще при жизни монарха и в первые годы после его смерти. Сама история страны многими из нас рассматривается в ракурсе «Россия до Петра и после него». Причем, в сознании обывателя может сложиться иллюзия, что это разные России: «отсталая патриархальная» и «новая европейская».
В создании таких легенд были заинтересованы ближайшие соратники Петра Алексеевича. Ведь в случае начала контрреформ им грозила не только потеря положения в обществе, но и более страшные последствия. Наиболее близкие к императору люди участвовали в вынесении смертного приговора сыну Петра I царевичу Алексею, потомок которого был главным претендентом на престол. А ведь он мог и отомстить.
Ничуть не умаляя судьбоносность петровских реформ, не будем забывать, что большинство начинаний монарха в той или иной степени проходили на уже подготовленной почве. Регулярной армии предшествовали полки регулярного строя. В области модернизации экономики и образования, работа велась и в предыдущие эпохи. Даже европейское платье московские модники стали носить еще при Алексее Михайловиче, отце Петра I. То есть, в принципе общество было готово к проведению более масштабных реформ.
Что касается непосредственно вопроса по иностранным специалистам, то в России они были всегда, со времен Киевской Руси. Связи с Западной Европой полностью не прерывались никогда. Давайте вспомним, где часто любил проводить свое время молодой царь: в московской слободе Кукуй, другое название которой было «немецкая слобода».
Уникальные специалисты
— Кто преимущественно приезжал, пользуясь правами этого манифеста, во время правления Петра?
— Существует большая разница в том, как иностранные специалисты использовались до Петра I и при нем. Прежде всего, это касается их количества – оно стало намного больше. Кроме того, до воцарения Петра Алексеевича, иностранцы не находились в России на первых ролях. При Петре некоторые из них даже вошли в ближайшее окружение царя.
Более активное привлечение иностранцев стало, конечно, следствием ведения Северной войны и расширения участия государства в экономике: требовалось преодоление отставание в области науки и образования. Появились новая армия европейского образца, военный флот, совершенно новые области в экономике, гражданское образование и наука.
Для быстрого достижения поставленных целей требовались специалисты, которых в своей стране не было. К примеру, Академия Наук изначально состояла почти из одних иностранцев. Наш человек-университет, Михаил Ломоносов, в правление императрицы Елизаветы Петровны жаловался на засилье немцев в ней — а ведь это было уже по прошествии некоторого времени после смерти Петра I.
Отношение общества к мигрантам
— Как общество и элиты отнеслись к наплыву «немцев», а также к гарантированным им правами на свободное вероисповедование? Были ли протесты по этому поводу?
— Надо отдать должное Петру I, он понимал, что ставка на иностранцев — это временная мера, и их услуги необходимы до появления собственных специалистов. Со временем иностранцев сменяли собственные русские подготовленные кадры.
Еще один аспект, который нужно учитывать — это то, что Петр Алексеевич всегда был и оставался православным государем, а Православная церковь — единственной господствующей в стране. За переход из православия в другую конфессию следовало жестокое уголовное наказание для всех причастных к этому лиц, обратный переход, наоборот, поощрялся.
В этом плане влияние иностранцев на русской службе в роли иноагентов, как сказали бы сегодня, было сведено до минимума или было вообще невозможно. Кстати потомки многих иностранных специалистов обрусели, став настоящими сынами своего отечества. Давайте вспомним Лермонтова, Даля. Таких обрусевших потомков, которыми мы сегодня гордимся, можно перечислять долго.
В среде коренного населения страны, особенно, в простонародье, количество иностранцев чаще воспринималось негативно. Жизнь при Петре изменилась, увеличилась нагрузка на все слои общества, вызванная тяготами войны, не всегда понятными реформами, а тут еще во всем замешаны басурмане! Слагались целые легенды о том, что царя подменили на иностранца, во время его путешествий по Западной Европе. Однако высокий авторитет власти позволял бороться с недовольными и держать ситуацию под контролем.
Последствия манифеста Петра I
— Как сильно иностранные специалисты помогли выйти российской экономике и государству на новый уровень?
— Последующее развитие России во многом было обусловлено петровскими реформами. Некоторые государственные институты, созданные при Петре I, просуществовали до 1917 года. Конечно, в этом была заслуга привлечения иностранного опыта и иностранных специалистов.
— Возможно ли сегодня проводить ту же миграционную политику, что и Петр, приглашая в страну высококвалифицированных специалистов? И нужна ли такая политика России сейчас?
— Важно, чтобы сегодня в России учитывали прошлый опыт при привлечении специалистов из других стран. Да и не только специалистов высокого уровня, но и простых рабочих. Досконально копировать петровские методы сегодня не получится, а вот сам дух петровских преобразований перенимать жизненно необходимо. В стране должны быть созданы такие условия, чтобы иностранцам было выгодно интегрироваться в российское общество, перенимать нашу культуру и менталитет.
Ранее историк Сергей Емельянов заявил, что украинская государственность родилась при непосредственном участии Владимира Ленина.