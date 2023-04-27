Российский лидер Владимир Путин указал на желание Москвы и Анкары продолжать развивать торгово-экономические связи

Об этом глава государства сообщил во время церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую» в четверг, 27 апреля. В ходе мероприятия он также указал на компетентность своего коллеги из Анкары Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно благодаря ему Турция успешна во многих сферах жизнедеятельности, указал российский президент.