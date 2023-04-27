Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российский лидер Владимир Путин указал на желание Москвы и Анкары продолжать развивать торгово-экономические связи

Политика
Российский лидер Владимир Путин указал на желание Москвы и Анкары продолжать развивать торгово-экономические связи

Россия и Турция намерены продолжать сотрудничество в торговой и экономической сферах. Соответствующей информацией поделился президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства сообщил во время церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую» в четверг, 27 апреля. В ходе мероприятия он также указал на компетентность своего коллеги из Анкары Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно благодаря ему Турция успешна во многих сферах жизнедеятельности, указал российский президент.

Прежде сообщалось, что Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры. В ходе разговора они обсудили происходящее на Украине и зерновую инициативу.
путин россия эрдоган турция
Военкоры ФАН