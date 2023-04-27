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Огонь перебросился на территорию завода «Курганстальмост»

Происшествия
Огонь перебросился на территорию завода «Курганстальмост»

На территорию предприятия «Курганстальмост» зашел огонь. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Глава региона в Telegram-канале уточнил пожарную обстановку в ряде населенных пунктов. Он отметил, что возгорание на территории завода в данный момент тушат. На фоне этой ситуации к ликвидации возгорания привлекаются работники нескольких заводов.

Шумков добавил, что огонь «пошел верховым» в микрорайоне Утяк. Он запросил дополнительную поддержку у министра МЧС Александра Куренкова.

По словам главы региона, ситуация в отдельных микрорайонах очень сложная. Огонь возник сразу с нескольких сторон Кургана.
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