Огонь перебросился на территорию завода «Курганстальмост»

На территорию предприятия «Курганстальмост» зашел огонь. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Глава региона в Telegram-канале уточнил пожарную обстановку в ряде населенных пунктов. Он отметил, что возгорание на территории завода в данный момент тушат. На фоне этой ситуации к ликвидации возгорания привлекаются работники нескольких заводов.
Шумков добавил, что огонь «пошел верховым» в микрорайоне Утяк. Он запросил дополнительную поддержку у министра МЧС Александра Куренкова.
По словам главы региона, ситуация в отдельных микрорайонах очень сложная. Огонь возник сразу с нескольких сторон Кургана.