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Флаг мирного атома подняли над турецкой АЭС «Аккую»

Политика
Флаг мирного атома подняли над турецкой АЭС «Аккую»

Флаг мирного атома подняли на церемонии доставки на турецкую атомную электростанцию «Аккую» первой партии ядерного топлива.

Флаг вынесли три человека по команде турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что двое из них участвовали в начале строительства АЭС «Аккую». Поднятие прапора символизирует присоединение Турции к клубу стран с атомной энергетикой.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин участвуют в торжественной церемонии в режиме видеоконференции. Турецкий лидер отметил, что Анкара вступает в команду государств с ядерной энергетикой с задержкой на 60 лет.
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