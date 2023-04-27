Флаг мирного атома подняли над турецкой АЭС «Аккую»

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин участвуют в торжественной церемонии в режиме видеоконференции. Турецкий лидер отметил, что Анкара вступает в команду государств с ядерной энергетикой с задержкой на 60 лет.