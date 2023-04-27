В Кремле сообщили о запланированной поездке президента РФ Владимира Путина в Петербург 28 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По предварительной информации известно, что Владимир Путин планирует выступить перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Таврическом дворце Петербурга. Предстоящее мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма.
Ранее председатель комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов рассказал в своей колонке для ФАН, что планируют обсудить на предстоящем заседании.