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В Кремле сообщили о запланированной поездке президента РФ Владимира Путина в Петербург 28 апреля

Политика
В Кремле сообщили о запланированной поездке президента РФ Владимира Путина в Петербург 28 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По предварительной информации известно, что Владимир Путин планирует выступить перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Таврическом дворце Петербурга. Предстоящее мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма.

Ранее председатель комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов рассказал в своей колонке для ФАН, что планируют обсудить на предстоящем заседании.
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