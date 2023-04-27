Житель Рязанской области застрелил знакомого из охотничьего ружья

По версии следствия, 69-летний пенсионер, проживающий в деревне Чуликса Касимовского района, находясь в состоянии изрядного подпития, повздорил с одним из своих знакомых. Для усиления аргументации своей позиции он выстрелил из охотничьего ружья в живот оппоненту, сообщает РИА «7 новостей».