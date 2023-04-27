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Житель Рязанской области застрелил знакомого из охотничьего ружья

Общество
Житель Рязанской области застрелил знакомого из охотничьего ружья

Сотрудники СУ СК России по Рязанской области расследуют убийство человека в Касимовском районе.

По версии следствия, 69-летний пенсионер, проживающий в деревне Чуликса Касимовского района, находясь в состоянии изрядного подпития, повздорил с одним из своих знакомых. Для усиления аргументации своей позиции он выстрелил из охотничьего ружья в живот оппоненту, сообщает РИА «7 новостей».

Проигравший в этом неравном споре скончался на месте, а победитель попытался замести следы преступления и скрыться. Полиция задержала его довольно быстро. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый помещен под стражу, в рамках расследования проводятся необходимые экспертизы.
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