Житель Рязанской области застрелил знакомого из охотничьего ружья

Сотрудники СУ СК России по Рязанской области расследуют убийство человека в Касимовском районе.
По версии следствия, 69-летний пенсионер, проживающий в деревне Чуликса Касимовского района, находясь в состоянии изрядного подпития, повздорил с одним из своих знакомых. Для усиления аргументации своей позиции он выстрелил из охотничьего ружья в живот оппоненту, сообщает РИА «7 новостей».
Проигравший в этом неравном споре скончался на месте, а победитель попытался замести следы преступления и скрыться. Полиция задержала его довольно быстро. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый помещен под стражу, в рамках расследования проводятся необходимые экспертизы.