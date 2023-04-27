Гражданам РФ будут выплачивать компенсации через «Госуслуги» за утечку персональных данных в Сеть

Об этом законодательном новшестве рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Как объяснил министр, этот вопрос стал актуальным в контексте подготовки законопроекта по поводу штрафов в отношении операторов, по вине которых такие утечки ПД могут произойти.