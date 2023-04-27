Основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому возвели 200-метровый памятник в игре Minecraft

Монумент возвели 25 апреля в честь дня рождения покойного политика. У данного памятника фракция ЛДПР намерена на следующей неделе провести виртуальную первомайскую демонстрацию. Депутат заявил, что на такой креативный шаг представителей партии подтолкнула рекомендация правительства РФ отказаться в 2023 году от реальной демонстрации в честь праздника 1 Мая.