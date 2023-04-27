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Основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому возвели 200-метровый памятник в игре Minecraft

Общество
Основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому возвели 200-метровый памятник в игре Minecraft

В игре Minecraft установили 200-метровую скульптуру Владимира Жириновского. Об этом сообщил ТАСС член партии ЛДПР и депутата Госдумы РФ Андрей Свинцов.

Монумент возвели 25 апреля в честь дня рождения покойного политика. У данного памятника фракция ЛДПР намерена на следующей неделе провести виртуальную первомайскую демонстрацию. Депутат заявил, что на такой креативный шаг представителей партии подтолкнула рекомендация правительства РФ отказаться в 2023 году от реальной демонстрации в честь праздника 1 Мая.

«Цифровые технологии, увы, пока неидеальны – Владимир Вольфович (Жириновский — Прим. ред.) получился не очень похожим. Но уверен, неизвестный скульптор еще поработает над портретным сходством. В любом случае работа впечатляет», — отмечает Свинцов.

Ранее в Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в годовщину его смерти.
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