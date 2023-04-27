Президент Реджеп Эрдоган: Турция присоединяется к клубу государств с атомной энергетикой

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о присоединении ближневосточного государства к клубу стран с атомной энергетикой. С таким заявлением политик выступил на церемонии завоза первого топлива на АЭС «Аккую» по телемосту.
Турецкий лидер отметил, что Анкара вступает в команду государств с ядерной энергетикой с задержкой на 60 лет. Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин участвуют в церемонии завоза первого ядерного топлива на АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции.
Ранее российский лидер назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции в сфере развития экономических связей двух стран. Владимир Путин также подчеркнул роль предприятия атомной энергетики в укреплении соседских отношений Москвы и Анкары.