Президент Реджеп Эрдоган: Турция присоединяется к клубу государств с атомной энергетикой

Турецкий лидер отметил, что Анкара вступает в команду государств с ядерной энергетикой с задержкой на 60 лет. Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин участвуют в церемонии завоза первого ядерного топлива на АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции.