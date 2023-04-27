Историк Вассоевич: те, кто считает, что русской души не существует, ведут себя как Геббельс

Директор Института востоковедения РГПУ имени А. И. Герцена Андрей Вассоевич рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как назначив дату начала Второй мировой войны на 1 сентября 1939 года, англосаксы и их польские подпевалы пытаются переложить ответственность за нее на СССР и РФ.
История является одной из важнейших наук, так как формирует у человека реальную картину мира. Знание истории своей страны позволяет сформировать представление о событиях прошлого, учит мыслить критически. Согласно опросу ВЦИОМ, каждый второй россиянин замечал случаи умышленного искажения истории России (54%). Сегодня, на фоне критического ухудшения отношений с Западом, вопрос недопущения переписывания отечественной истории стоит особенно остро, считает президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада художники и публицист Евгений Антипов.
Примером сознательного манипулирования историей директор Института востоковедения РГПУ имени А. И. Герцена Андрей Вассоевич считает дату начала Второй мировой войны, которую англосаксы навязали всему миру. По его словам, в мире существует как минимум почти полтора миллиарда людей, которые исчисляют начало Второй мировой войны не 1 сентября 1939 года, а 7 июля 1937 года, когда Япония вторглась в центральные районы Китая.
Китайский народ понес самые большие жертвы в ходе Второй мировой войны. Крупнейший отечественный китаевед академик Владимир Степанович Мясников подсчитал, что китайский народ в ходе Второй мировой войны потерял 35 миллионов человек, и они не на совести гитлеровской Германии, а милитаристской Японии, отметил историк.
«Понятно, что Западу такая периодизация Второй мировой войны невыгодна, потому что нельзя будет сказать, что предпосылкой Второй мировой войны является пакт Молотов-Риббентроп. Тогда придется в этих рамках рассматривать и аншлюс Австрии, и Мюнхенский сговор, и многое другое», — заявил Андрей Вассоевич.
Отличие современных западных мистификаторов именно в том и состоит, что они переписывают исторические события, которые отстоят от нас меньше, чем на 100 лет, отметил Андрей Вассоевич. В связи с этим считает чрезвычайно важным перейти в вопросах хронологических рамок Второй мировой войны на позиции китайских партнеров РФ.
«Можно дискутировать по поводу того, 7 ли июля 1937 года или раньше началась Вторая мировая война, потому что японский милитаризм ведь проявил свою прожорливость еще до этого. Главное - отказаться от абсолютно ложной даты 1 сентября 1939 года, потому что эта дата выгодна только англосаксонскому миру и их польским подголоскам», — заявил директор Института востоковедения.
Запад всячески пытается очернить СССР, стремясь навесить на него ярлык соучастника преступлений Гитлера. Западные историки намеренно затушевывают мирные инициативы СССР, а также реальные поступки, которые в итоге не позволили нацистскими странами завладеть миром. Одним из таких поступков Евгений Антипов считает отказ СССР по главе со Сталиным на предложение Гитлера в ноябре 1940-го года вступить в ось Германия-Италия-Япония. Если бы СССР повел себя тогда иначе, развитие мировой истории пошло бы другим путем, напомнил он.
«Если бы СССР принял предложение, тогда величайшие державы делили бы весь мир по своему усмотрению, и никто бы сегодня и пикнуть не смог. Тем не менее, кровавый или какой угодно Сталин отказался от этого замечательного предложения. И это обстоятельство почему-то опускается», — отметил публицист.
Происходит это потому, считает Андрей Вассоевич, что задача полной дискредитации Сталина и СССР по-прежнему является актуальной для англосаксов. Каждое новое 10-летие, по его словам, Запад прилагает новые усилия по дискредитации Сталина, чтобы не дать России возможности сплотиться и стать такой же мощной державой как СССР.
С этими же целями в сознание россиян вбивается Западом мысль о том, что Россия ничем не отличатся от других стран, что нет у нее никакого своего пути развития, нет никакой загадочной русской души и духовной традиции.
Следуют они проторенной дорогой, которую западным политикам проложили немецкие нацисты. Тем, кто не верит в это, историк предлагает прочитать статью доктора Йозефа Геббельса «Русская душа», в которой он также отрицал наличие русской души. Либералы, которые отрицают своеобразие русской культуры и национального русского характера, ментально солидаризируются с позицией Геббельса, отметил Андрей Вассоевич.
«Обычно те, кто отрицает наличие особой русской души, особого русского пути, русской цивилизации, это представители либерального лагеря. А тут такой конфуз. По своим взглядам они совпадают с одним из самых страшных нацистских преступников, потому что другие нацистские бонзы совершали преступления против народов, с которыми они вели войну, а Йозеф Геббельс в конце совершил преступление против своих собственных детей», — рассказал директор Института востоковедения РГПУ имени А. И. Герцена.
Одной из проблем России историк видит в том, что на протяжении XIX-XX и отчасти XXI века в сознании наших соотечественников внедрялась очень вредная бацилла — что интеллигентный человек обязательно должен быть оппозиционен. Если ты не оппозиционер, ты не интеллигентный человек. И с этой позиции представители российской интеллектуальной элиты просто перестают обращать внимание на то хорошее, чем Россия выгодно отличается от других стран. Например, они не осознают, что на сегодняшний день уровень свободы в России самый высокий за всю историю страны, и больше, чем во многих так называемых демократических странах.
Историк уверен, что только от граждан России зависит то, в какой стране мы будем жить. Никакие внешние угрозы, по его мнению, нам не страшны. Только пренебрежение своей страной может привести к той трагедии, к которой привели СССР прорабы перестройки из горбачевского ЦК КПСС, считает Андрей Вассоевич.
Напомним, ранее митрополит Тихон рассказал о важности присутствия каждого человека в потоке истории родной страны.