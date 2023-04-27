Историк Вассоевич: те, кто считает, что русской души не существует, ведут себя как Геббельс

Одной из проблем России историк видит в том, что на протяжении XIX-XX и отчасти XXI века в сознании наших соотечественников внедрялась очень вредная бацилла — что интеллигентный человек обязательно должен быть оппозиционен. Если ты не оппозиционер, ты не интеллигентный человек. И с этой позиции представители российской интеллектуальной элиты просто перестают обращать внимание на то хорошее, чем Россия выгодно отличается от других стран. Например, они не осознают, что на сегодняшний день уровень свободы в России самый высокий за всю историю страны, и больше, чем во многих так называемых демократических странах.