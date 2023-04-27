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Экипаж пропавшего в Красном море судна 30 minutes сошел на берег в порту Джибути

Общество
Экипаж пропавшего в Красном море судна 30 minutes сошел на берег в порту Джибути

Прогулочное судно, подвергнувшееся нападению в Красном море, успешно пришвартовалось к берегам Джибути. Об этом сообщил владелец яхты 30 minutes Дмитрий Чугуевский.

По его словам, экипаж судна в полном составе сошел на берег в порту Джибути. На борту находились трое граждан России. В настоящее время они направляются в гостиницу, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, яхта 30 minutes покинула порт в Саудовской Аравии десять дней назад, 17 апреля. Судно направлялось в Джибути, куда должно было прибыть 19 апреля, однако вскоре перестало выходить на связь.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что пропавшее в Красном море прогулочное судно 30 minutes подверглось нападению пиратов. Об этом сообщила жена капитана яхты.
30 minutes судно красное море
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