Житель Сыктывкара набрал кредитов от имени умершей жены

По версии следствия, мужчина решил поправить свое материальное положение после того, как скончалась его долго болевшая супруга. На ее дорогостоящее лечение ушли почти все средства семьи. Тогда скорбящий вдовец использовал телефон умершей и начал оформлять от ее имени кредиты, сообщает ИА «Время Пресс».