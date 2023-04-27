Житель Сыктывкара набрал кредитов от имени умершей жены

Сотрудники ГУ МВЛ России по Коми расследуют махинации жителя Сыктывкара.
По версии следствия, мужчина решил поправить свое материальное положение после того, как скончалась его долго болевшая супруга. На ее дорогостоящее лечение ушли почти все средства семьи. Тогда скорбящий вдовец использовал телефон умершей и начал оформлять от ее имени кредиты, сообщает ИА «Время Пресс».
Ему удалось получить в одном банке кредит суммой в 498 рублей, в другом банке ему согласились предоставить заем в 50 тысяч рублей, а вот в третьей финансовой организации заявку на получение 600 тысяч отклонили. В связи с выходками мужчины возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.