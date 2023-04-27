Летний сад откроют для жителей и гостей Петербурга 1 мая

Сотрудники парка культуры и отдыха «Летний сад» в Центральном районе Санкт-Петербурга начали подготовку к его открытию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, со скульптур уже сняли специальные футляры, защищающие их от воздействия природных явлений в зимний период. Как отметили в администрации Санкт-Петербурга, памятники архитектуры каждый год подготавливают к зиме — заворачивают их в хлопковую ткань и накрывают деревянными коробами.
Известно, что сам Летний сад планируют открыть в этом году первого мая. Помимо него, также начнут работать и другие сады Русского музея. Что касается фонтанов, предположительно их включат девятого мая.