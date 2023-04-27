Летний сад откроют для жителей и гостей Петербурга 1 мая

По данным издания, со скульптур уже сняли специальные футляры, защищающие их от воздействия природных явлений в зимний период. Как отметили в администрации Санкт-Петербурга, памятники архитектуры каждый год подготавливают к зиме — заворачивают их в хлопковую ткань и накрывают деревянными коробами.