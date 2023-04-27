Футболисты воронежского «Факела» взяли опеку над бобром

Пресс-служба ФК «Факел» из Воронежа объяснила заботу о бобре, проживающем в знаменитом заповеднике имени В.М. Пескова.
Как пояснили в пресс-службе футбольного клуба, выбор бобра в качестве подопечного является в высшей степени логичным, так как именно это животное является талисманом «Факела». В итоге клуб взялся опекать бобра, которому дали имя Фаворит-младший, сообщает «Обозреватель.Врн».
Уточняется, что ФК «Факел» взял на себя все расходы по оплате корма и содержания животного, которое теперь будет жить в еще большем комфорте и довольстве на территории местного биосферного заповедника.