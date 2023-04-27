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Спасатели ликвидировали пожар в Сосьве Свердловской области

Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в Сосьве Свердловской области

Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как уточнили в управлении Министерства чрезвычайных ситуаций области возгорание ликвидировали 27 апреля в 18:45 по местному времени. В настоящий момент в поселке пожарные проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции.

Сообщения о пожаре в ряде населенных пунктов Свердловской области появились 25 апреля. В результате происшествия скончались два человека. По этому факту Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело.
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