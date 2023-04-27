Самарский нарколог Сергей Царев рассказал о вреде спиртных напитков для здоровья и сна

По словам Царева, и маленькие дозы спиртного оказывают токсическое влияние на все органы и системы, создают предпосылки для обострения хронических болезней и развития новых. Продолжительность жизни при постоянном приеме алкогольных напитков уменьшается в среднем на 15-20 лет. В случае, если человек попал в зависимость от приема психоактивных веществ, ему следует поскорее обратиться к специалисту-наркологу, порекомендовал эксперт.