Самарский нарколог Сергей Царев рассказал о вреде спиртных напитков для здоровья и сна

Человек, систематически употребляющий спиртное, имеет проблемы со сном и сокращает продолжительность своей жизни. Об этом сообщил заведующий организационно-методическим отделением Самарского областного клинического наркодиспансера Сергей Царев.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, алкоголь угнетает нервную систему, понижает уровень глюкозы в крови, разрушает защиту клеток крови, содержащих гемоглобин, и в итоге провоцирует гипоксию, заметил медик. Из-за нее происходят повреждения мозга или сердца.
Сон делается прерывистым, со временем развивается бессонница. Даже после того, как человек отказался от алкоголя, еще продолжительное время сохраняются изменения структуры сна, добавил нарколог.
По словам Царева, и маленькие дозы спиртного оказывают токсическое влияние на все органы и системы, создают предпосылки для обострения хронических болезней и развития новых. Продолжительность жизни при постоянном приеме алкогольных напитков уменьшается в среднем на 15-20 лет. В случае, если человек попал в зависимость от приема психоактивных веществ, ему следует поскорее обратиться к специалисту-наркологу, порекомендовал эксперт.