Политолог Валерий Коровин призвал кубинских военных принять участие в Спецоперации

Кубинские военные специалисты могли бы принять участие в боевых действиях на территории бывшей Украины. Об этом 27 апреля 2023 года в ходе круглого стола на тему «Основы сотрудничества России и Кубы, заложенные Фиделем Кастро: развитие российско-кубинских отношений на современном этапе — идеология и практика», прошедшего в Общественной палате РФ в Москве, заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
По мнению эксперта, любая армия нуждается в обновлении и качественном улучшении своего боевого опыта. Кроме того, это станет лучшим подтверждением дружбы и взаимной поддержки между нашими странами.
«Куба одержала реальную военную победу над вооружёнными силами США в заливе Свиней, не так давно как раз отмечалась годовщина победы кубинцев над американскими захватчиками», — напомнил Коровин, обратив на то, что именно кубинская армия является одной из самых сильных армий в мире не по количеству, но по эффективности.
Докладчик также обратил внимание на то, что вооруженные силы Кубы принимали участие во многих вооружённых конфликтах на разных континентах, отстаивая идеи мира и справедливости.
«Кубинские военные специалисты могли бы принять участие в боевых действиях на территории бывшей Украины. Дело в том, что любая, даже самая эффективная, армия нуждается в обновлении и качественном улучшении своего боевого опыта. Кроме того, это станет лучшим подтверждением дружбы и взаимной поддержки между нашими странами. Россия, в свою очередь должна воспринимать Кубу в качестве нашего главного зарубежного партнера. Вместе мы сбросим дьявола обратно в бездну!» — подытожил Валерий Коровин.
Круглый стол в ОП РФ был приурочен к 60-летию визита лидера кубинского революции Фиделя Кастро в Москву. Также в этот день в стенах Палаты была открыта выставка фотографий визита, многие из которых выставляются впервые. Организатором обоих мероприятий выступил Фонд им. Фиделя Кастро.