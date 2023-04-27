Политолог Валерий Коровин призвал кубинских военных принять участие в Спецоперации

Кубинские военные специалисты могли бы принять участие в боевых действиях на территории бывшей Украины. Об этом 27 апреля 2023 года в ходе круглого стола на тему «Основы сотрудничества России и Кубы, заложенные Фиделем Кастро: развитие российско-кубинских отношений на современном этапе — идеология и практика», прошедшего в Общественной палате РФ в Москве, заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.